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На экоквесте в Тобольске собрали более 2,5 тонн мусора

Общество, 14:00 01 мая 2022

группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

Экологический квест "Чистые игры — чистый Тобольск" прошел на Базарной площади в Тобольске 30 апреля. За полтора часа 17 команд собрали 344 мешка — более двух с половиной тонн мусора.

По замечанию организаторов, "Чистые игры"— это не только экологическое просвещение, но и обучение навыкам сортировки и раздельного сбора отходов.

Смешанный мусор составил 80 мешков, пластиковые отходы — 164 мешка, металл — 40 мешков, стекло — 60 мешков. Также участники экоквеста собрали крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки.

Команды, собравшие наибольшее количество мусора, наградили. Всего в мероприятии приняли участие 62 человека.

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# экология

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