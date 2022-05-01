На экоквесте в Тобольске собрали более 2,5 тонн мусора

| Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

Экологический квест "Чистые игры — чистый Тобольск" прошел на Базарной площади в Тобольске 30 апреля. За полтора часа 17 команд собрали 344 мешка — более двух с половиной тонн мусора.

По замечанию организаторов, "Чистые игры"— это не только экологическое просвещение, но и обучение навыкам сортировки и раздельного сбора отходов.

Смешанный мусор составил 80 мешков, пластиковые отходы — 164 мешка, металл — 40 мешков, стекло — 60 мешков. Также участники экоквеста собрали крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки.

Команды, собравшие наибольшее количество мусора, наградили. Всего в мероприятии приняли участие 62 человека.