Сотрудники МЧС проверили полсотни дачных сообществ

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Инспекторы государственного пожарного надзора провели рейды на территории 57 дачных сообществ и двух зон отдыха в Тюмени 1 мая. В ходе обследования они выявили девять нарушений.

"Сотрудниками МЧС выявлено девять случаев сжигания травы и приготовления пищи на открытом огне. По каждому факту составлен административный материал, нарушителей ждет штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. О соблюдении правил пожарной безопасности и запрете разведения открытого огня проинструктировано более 630 человек", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Специалисты отмечают, что такая работа проводится для предупреждения пожаров, в том числе природных. Для увеличения площади обследуемых территорий задействованы беспилотные летательные аппараты и автомобили повышенной проходимости.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, телефон доверия главного управления МЧС России по Тюменской области 590-549.