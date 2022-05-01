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Сотрудники МЧС проверили полсотни дачных сообществ

Общество, 15:40 01 мая 2022

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Инспекторы государственного пожарного надзора провели рейды на территории 57 дачных сообществ и двух зон отдыха в Тюмени 1 мая. В ходе обследования они выявили девять нарушений.

"Сотрудниками МЧС выявлено девять случаев сжигания травы и приготовления пищи на открытом огне. По каждому факту составлен административный материал, нарушителей ждет штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. О соблюдении правил пожарной безопасности и запрете разведения открытого огня проинструктировано более 630 человек", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Специалисты отмечают, что такая работа проводится для предупреждения пожаров, в том числе природных. Для увеличения площади обследуемых территорий задействованы беспилотные летательные аппараты и автомобили повышенной проходимости.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, телефон доверия главного управления МЧС России по Тюменской области 590-549.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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