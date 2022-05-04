15 кг синтетических наркотиков тюменские полицейские изъяли у междугороднего курьера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 вакуумных упаковок порошкообразного вещества изъяли у жителя Саратовской области тюменские сотрудники ГИБДД, сообщает региональное управление МВД России.

В Тюменском районе на 40 км автодороги Тюмень – Омск вблизи поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомобиль HAVAL для проверки документов. Владелец автомобиля нервничал и путался в ответах, чем вызвал подозрение у полицейских. Сотрудники ГИБДД решили осмотреть машину. В багажнике они обнаружили черный полиэтиленовый пакет, в котором находились 30 вакуумных упаковок с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик массой около 15 кг.

Задержанный 1988 года рождения рассказал, что распространяет наркотики длительное время. Через Интернет он нашел вакансию, прошел собеседование по телефону. В его обязанности входило распространение наркотиков. С августа 2021 года обвиняемый делал крупные оптовые тайники на территории Новосибирской области. За время своей преступной деятельности мужчина заработал более двух миллионов рублей. Последнюю доставку из Перми в Новосибирск прервали полицейские на территории Тюменской области. Предположительная стоимость перевозимого груза составляет более 100 млн рублей.

В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему грозит до 25 лет лишения свободы. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.