Тюменцы узнают больше о современном искусстве на выставке тюменского художника Андрея Ердякова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы узнают больше о современном искусстве на выставке тюменского художника Андрея Ердякова "На грани иллюзий". На арт-медиации жителей и гостей областной столицы приглашают в музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63) 7 и 8 мая.

"На грани иллюзий" - выставка современного художника Андрея Ердякова, на которой представлены картины, дополненные сказочными ангелами, предметами из сюжетов различных произведений, бумажными самолетами и корабликами.

Гости музея смогут лучше узнать и обсудить искусство, поделиться своими впечатлениями. Предполагается творческое взаимодействие зрителя и экскурсовода – медиатора, в результате которого работы художника станут понятными и близкими. Возможно, это приведет к настоящим открытиям.

Встречи пройдут в мае и июне. Начало в 18 часов. Ознакомиться с полным расписанием и приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Возрастное ограничение: 12+.