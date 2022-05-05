В Тобольске отремонтируют более 27 тысяч квадратных метров дорог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 27,3 тысячи кв. метров дорожного полотна предполагается отремонтировать в Тобольске до 1 декабря 2023 года, сообщает администрация города.

Основную работу выполнят подрядные организации, которые выиграли торги, — МУП "ДЭУ" и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП". Для предстоящего ямочного ремонта намечены 73 участка общей площадью 500 кв. метров. Работы произведут как в центральных, так и в отдаленных микрорайонах. Также планируется отсыпать в пос. Сумкино щебнем 150 метров дороги по ул. Октябрьская до дома №59.

"Обследовали дороги и на образование колейности. Составлен график работ. 10 тысяч квадратных метров участков будут приведены в соответствие подрядными организациями в рамках содержания улично-дорожной сети. У нас колейность в основном на дорогах категории А, где большая интенсивность движения. Это основные улицы: Ремезова, Октябрьская, Комсомольский проспект, Неймышева, Полонского, Ленина", — рассказал директор департамента городской среды Юрий Вавакин.