За нарушения оборота спиртного тюменские предприниматели заплатили 160 тысяч рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 административных дел заведено в Тюмени по нарушениям в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявленным в ходе проверок, сообщает прокуратура Тюменской области. Виновные оштрафованы на 160 тыс. рублей.

Установлено, что в нарушение законодательства на одном из складов пива не было подключения к единой государственной автоматизированной информационной системе учета. Изъято 435 ящиков алкогольной продукции. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. рублей. В настоящее время нарушение устранено и склад подключен к ЕГАИС.

Были выявлены и другие нарушения: реализация алкогольной продукции без применения контрольно-кассовой техники, розничная продажа алкогольной продукции физическим лицом, а не субъектом предпринимательской деятельности.

Всего вынесено 10 представлений, объявлено 17 предостережений с разъяснением уголовной ответственности за реализацию контрафактного алкоголя.