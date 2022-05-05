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Три "Стены памяти" установят в Тюмени к 9 Мая

Общество, 16:55 05 мая 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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"Стены Памяти" двенадцать метров в длину и два метра в высоту установят на трех площадях Тюмени в преддверии Дня Победы, сообщает городская администрация.

Объекты с именами и фотографиями участников Великой Отечественной войны появятся на площади 400-летия Тюмени, в сквере Депутатов и Комсомольском сквере.

Материалы взяты из архивов областного поискового центра им. Артура Ольховского, из личных архивов воспитанников и сотрудников учреждений, а также жителей Тюмени.

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