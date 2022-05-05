22 автомобиля Победы проедут по улицам Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

22 военных и ретроавтомобиля проедут по улицам Тюмени 7 мая в рамках акции "Нам дороги эти позабыть нельзя!". Автопробег посвящен 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" педагог дополнительного образования детского юношеского центра "Град" Юлия Мельникова.

Тюменцы увидят "Волгу", "Победу", раритетные мотоцикл и "Москвич". Среди военных автомобилей - ГАЗ-69, УАЗ-469, ГАЗ-5. Машины для автопробега предоставили госучреждения и автоклуб "Ретро-классика".

Акция стартует в 9 часов от памятника Кижеватову. В течение дня колонна боевых машин и ретроавтомобилей посетит восемь памятных мест города. Для каждого пункта маршрута организаторы акции подготовили мини-программы с возложением цветов к мемориалам. Финиширует автопробег в сквере Комсомольский, где с 15 до 16 часов для тюменцев устроят праздничный концерт, выставку раритетной техники и вооружения, интерактивные площадки.

В акции примут участие подростки, молодёжь, воспитанники и обучающиеся учреждений отрасли образования, спорта и молодёжной политики, родители, активисты волонтерского движения, представители общественных и ветеранских организаций, ветераны Вооруженных сил.

Юлия Карандашева