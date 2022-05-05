Тюменские ветераны пойдут первыми в колонне "Бессмертного полка"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Далее в сюжете Наклейки для автомобилей ко Дню Победы раздадут в молодежных пространствах Тюмени

Патриотическая акция "Бессмертный полк" впервые с начала пандемии состоится в Тюмени в очном формате 9 Мая. Масштабное шествие пройдет по ул. Республики, сообщает администрация Тюмени.

В День Победы сбор участников мероприятия начнется с 9 часов на пересечении улиц Республики и Кирова. Жители смогут пройти в шеренгах Бессмертного полка до площади 400-летия Тюмени или площади Памяти у технопарка.

В числе первых пройдут тюменские ветераны. К организации привлекут около 500 волонтеров, которые помогут горожанам влиться в колонну.

До 8 мая портреты для шествия "Бессмертного полка" можно распечатать в библиотеках Тюмени.

Для удобства горожан, желающих принять участие в праздничных мероприятиях, 9 мая количество автобусов, следующих по магистральным маршрутам №№ 2, 13, 14, 17, 25, 39, 55, увеличится. Расписание движения общественного транспорта будет организовано по графику рабочих дней.