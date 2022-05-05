Наклейки для автомобилей ко Дню Победы раздадут в молодежных пространствах Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия поздравительных наклеек ко Дню Победы появится в молодежных пространствах Тюмени 6 мая. Горожане смогут взять любую из них до 10 мая и украсить автомобиль, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Серию наклеек объединили хештегом #деловподвигах72.

"Главная идея и посыл поздравительных наклеек: выразить благодарность поколению наших прадедов за их бесстрашные подвиги. Мы предлагаем тюменцам наклейки с символикой праздника, которыми хотим сказать спасибо от лица молодых людей нашего региона", - говорит руководитель медиацентра Валерия Иванова.

Наклейки представлены с разным текстом: "Помню! Горжусь!", "Ваш подвиг в наших сердцах", "Вы — наши бесстрашные герои", "С Днем Победы!", "Пока мы помним прошлое — у нас есть будущее" и "Спасибо за подвиг".

Получить наклейки можно в МТЦ "Космос", с 10 до 22 часов, мультицентр "Моя территория", с 9 до 22 часов, Контора пароходства с 10 до 22 часов, Студенческий центр Тюменской области с 9 до 19 часов, Медиацентр молодежной политики Тюменской области, 6 мая с 9 до 19 часов.

Любой желающий может сделать фото с наклейкой на своем автомобиле и разместить на личной странице "ВКонтакте" с хештегом #деловподвигах72.