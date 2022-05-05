Более 4,5 тыс. тюменских ветеранов получат поздравления президента России ко Дню Победы

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

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Более 4,5 тысяч писем с персональными поздравлениями, подписанные президентом России, тюменским ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам вручат почтальоны до 7 мая.

40% персональных поздравлений ко Дню Великой Победы уже вручено, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

"Сотрудники приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления", — отмечают в ведомстве.

Письма почтальоны вручают адресатам лично, без требования подписи о получении.