Тюменцам покажут историю Героя Советского Союза в День Победы

| Фото: группа памяти #ОКНА_ПОБЕДЫ во ВКонтакте | Фото: группа памяти #ОКНА_ПОБЕДЫ во ВКонтакте

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Спектакль-инсталляцию о жизни Героя Советского Союза Василия Давыдова покажут в окнах "Моей территории" 9 мая в 13 часов. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра.

В окнах мультицентра "Моя территория" актеры покажут четыре эпизода из биографии Василия Давыдова. Зрители узнают о том, как проходили военные действия и как они отразились на судьбе героя. Цель спектакля – напомнить молодежи о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.

"Очень важно помнить нашу историю и рассказывать о ней молодежи в понятном и интересном формате. Наша постановка напомнит молодым людям о героических поступках наших соотечественников", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.