Генеральная репетиция торжественного шествия на День Победы состоялась в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

23 единицы техники - современные образцы инженерного и боевого вооружения - увидят гости и зрители торжественного шествия в Тюмени 9 мая.

Об этом сообщил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров в ходе репетиции торжественного прохождения войск, парадных расчетов гарнизона и сводного духового оркестра, которая прошла в областном центре 4 мая.

По его словам, в параде примут участие курсанты ТВВИКУ, учащиеся Президентского кадетского училища, юнармейцы и курсанты центра допризывной подготовки "Аванпост".

Сотрудники регионального МЧС, МВД, ГИБДД, судебные приставы, работники прокуратуры, следственного комитета, налоговой службы и ветераны локальных войн тоже присоединятся к параду.

Примечательно, что в 2022 году, помимо основного прохода техники, состоится вечерний проход, который охватит все административные округа города, днём технику можно будет увидеть на специализированных праздничных площадках.

Так, в колонне военных пройдут бронеавтомобили и бронетранспортеры, также по улицам Тюмени проедут автомобили понтонного парка.

Напомним, что после двухлетнего перерыва в День Победы тюменцы пройдут в "Бессмертном полку" без разделения на предприятия, организации, управы - портреты ветеранов участники понесут в единой колонне.

Николай Ступников