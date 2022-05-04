В Тюменской области волонтеры Победы выходят на субботники к 9 мая

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте

15 крупных субботников провели активисты движения "Волонтеры Победы" в скверах и на мемориальных комплексах в разных муниципальных образованиях Тюменской области. Работа в этом направлении продолжится.

"Субботники пройдут не только к 9 мая, но и после. 5 и 6 мая планируется два крупных субботника на Червишевском и Парфеновском кладбищах. Проведем их вместе с департаментом городского хозяйства. Также организуем субботники и в муниципальных образованиях", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

Старт субботникам волонтеры Победы дали 16 апреля. Во внимание берут площади и скверы, на которых расположены памятные знаки, посвященные погибшим в войнах. В Армизонском районе добровольцы привели в порядок территорию братской могилы жертвам Гражданской войны в дер. Снегирево. В преддверии 9 мая в Тюмени облагородили сквер Петра Потапова, в котором находится памятник торпедному катеру. Ялуторовчане провели уборку на мемориально-духовном комплексе.

Инна Пахомова