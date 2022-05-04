  • 4 мая 20224.05.2022среда
  • В Тюмени 16..18 С 8 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области волонтеры Победы выходят на субботники к 9 мая

Общество, 18:03 04 мая 2022

из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте

15 крупных субботников провели активисты движения "Волонтеры Победы" в скверах и на мемориальных комплексах в разных муниципальных образованиях Тюменской области. Работа в этом направлении продолжится.

"Субботники пройдут не только к 9 мая, но и после. 5 и 6 мая планируется два крупных субботника на Червишевском и Парфеновском кладбищах. Проведем их вместе с департаментом городского хозяйства. Также организуем субботники и в муниципальных образованиях", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

﻿

Старт субботникам волонтеры Победы дали 16 апреля. Во внимание берут площади и скверы, на которых расположены памятные знаки, посвященные погибшим в войнах. В Армизонском районе добровольцы привели в порядок территорию братской могилы жертвам Гражданской войны в дер. Снегирево. В преддверии 9 мая в Тюмени облагородили сквер Петра Потапова, в котором находится памятник торпедному катеру. Ялуторовчане провели уборку на мемориально-духовном комплексе.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , Волонтеры Победы , субботники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 04.05.2022В Тюменской области волонтеры Победы выходят на субботники к 9 мая
17:52 04.05.20225 мая - события дня
17:30 04.05.2022Тюменская область - в пятерке лидеров по количеству исследований на COVID-19
17:08 04.05.2022Оптический интернет пришел в отдаленные населенные пункты Тобольского района