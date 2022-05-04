Премьеру спектакля "Память" представят в Тобольске актеры драмтеатра

tobteatr.kto72.ru tobteatr.kto72.ru

Премьера спектакля "Память" пройдёт в Тобольском драматическом театре 6 мая. В основу постановки автор и режиссер Алексей Молостов из Москвы взял фильм Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша"".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель художественно-административного Тобольского драмтеатра Ольга Пономарева.

"Мы начали репетировать 19 марта. Само название постановки "Память" - немногословное, но глубокое, - придумал режиссер. Наш театр давно с ним сотрудничает. В 2005 году он поставил "Конька-горбунка" и трагикомедию "Прощай, конферансье". В 2007 году – "Зверь". Он также поставил спектакль "Таня, Таня"", - говорит Ольга.

История, придуманная Алексеем Молостовым, отличается от сценария фильма "Женя, Женечка и "Катюша"". По словам Ольги Пономаревой, она лиричная, приключенческая.

"История приключилась с интеллигентным юношей, живущим в мире фантазий и прочитанных книг. Он с друзьями идет в кино, это современность, наши дни. Они смотрят фильм Владимира Мотыля, и он его настолько поражает, что он переживает эту историю заново. Возможно это сон, буйство фантазии – это все отражено в постановке", - рассказывает Ольга.

Всего два состава - 15 актеров театра - заняты в постановке. Героя для роли мальчика 7-9 лет отобрали по итогам кастинга.

"Тот, кто знаком с фильмом "Женя, Женечка и "Катюша"", знают, что у него печальный финал. В нашей же постановке все повернется в другую сторону. Это интрига, которую мы не раскрываем", - резюмировала руководитель художественно-административного Тобольского драмтеатра.

Анжела Лебедева