Фильмы о Великой Отечественной войне могут посмотреть тюменцы в арт-пространстве "Время Победы"

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, сыграть в настольную игру о прославивших регион земляках и смастерить праздничный значок могут горожане в арт-пространстве "Время Победы", которое открылось на площади 400-летия Тюмени 1 мая.

"Сегодня знаковое событие. 1 мая – день Весны и Труда, но для города эта дата имеет особое значение. 20 мая 2021 года Указом Президента Российской Федерации Тюмени присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Арт-пространство, открывшееся сегодня, сочетает в себе кинотеатр под открытым небом, площадки для мастер-классов, лектории", – рассказала директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.

На площади 400-летия Тюмени установили сразу два шатра. Между ними находится экран. Тюменцы могут расположится перед экраном на креслах-мешках.

1 мая в расписании значатся киноленты "Дорога на Берлин", "В бой идут одни старики", " Неизвестные страницы из жизни разведчика", "Единичка" и концертная программа.

Фильмы будут показывать в любую погоду. Если, например, пойдет дождь, то показ перенесут во второй шатер.

В арт-пространстве тюменцы могут поиграть в настольные игры " Герои земли тюменской" и "Индустрия Победы", созданными при поддержке Фонда президентских грантов.

Желающие могут прийти в арт-пространство, чтобы принять участие в работе медиастудии "МедиУМ". Творческая группа в течение месяца будет собирать информацию о горожанах трудившихся на заводе. "На протяжении месяца клубное формирование ДКиТ "Торфяник" будет работать над проектом "История одного катера". Все желающие, которые так или иначе были связаны с созданием торпедных катеров, могут рассказать свою историю. Мы делаем мероприятие вместе с нашими посетителями. Воспитанники медиашколы берут интервью у горожан, потом сами все монтируют. В фильме будет в целом затронута тематика трудового тыла", – поделилась представитель Центра культуры и творчества "Тюмень" Наталья Аншакова.

Готовый документальный фильм, в которые войдут интервью, выйдет в конце мая.

Также ожидается проведение лекций, мастер-классов. Для этого на площади и установлен второй шатер.

С расписанием работы арт-пространства можно ознакомиться на сайте Центра культуры и творчества "Тюмень" и в группе "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте.

Инна Пахомова