Более 500 ветеранов посетят с подарками волонтеры Победы в Тюменской области

| Фото: региональное отделение всероссийского движения "Волонтеры Победы" | Фото: региональное отделение всероссийского движения "Волонтеры Победы"

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Более 500 ветеранов посетят волонтеры Победы в Тюменской области в преддверии 9 Мая. Им вручают продуктовый набор, поздравительные открытки и "Письма Победы", написанные школьниками, студентами и жителями региона.

Акция по поздравлению ветеранов стартовала в регионе 29 апреля. "В Тюмени вчера лично со мной поздравили 10 ветеранов. Всего регионе за минувший день волонтеры посетили 37 ветеранов. Мы начали поздравления именно с ветеранов-тружеников тыла, а вообще поздравим ветеранов всех категорий. Это участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, дети войны. Поздравлять их будем по 9 мая", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

Помимо очного поздравления 9 Мая волонтеры будут звонить ветеранам по телефону и поздравлять их с Днем Победы. Эта традиционная акция проходит с 2020 года, отмечает Дарья Терехина.

Инна Пахомова