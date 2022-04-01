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О жизни Тюмени в военные годы расскажет выставка в сквере Якова Неумоева

Общество, 10:05 29 апреля 2022

из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

36 планшетов с историческими фотографиями Тюмени и информацией о том, какой вклад в Победу сделали горожан, вошли в уличную экспозицию "Тюмень в годы Великой Отечественной войны 1941-1945". Открытие состоится в сквере Якова Неумоева в Тюмени 1 мая в 12 часов.

Выставка создана на основе экспозиции "...А в доме том солдата ждут...", которая ранее была размещена на Текутьевском бульваре. Ее автор — историк, краевед Валерий Чупин. 1 мая он проведет первую экскурсию для горожан.

"Выставка "...А в доме том солдата ждут..." экспонировалась длительное время, в том числе и перед присвоением Тюмени звания "Город трудовой доблести". Сейчас она будет постоянной в сквере Якова Неумоева. В годы войны Тюмень была маленьким городом, но делала невозможное, принимала эвакуированных. Эта мысль прослеживается во всей выставке", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Централизованной городской библиотечной системы Наталья Некрасова.

С 1 мая Централизованная городская библиотечная система начнет принимать заявки от школ, организованных групп на экскурсии.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , выставка

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