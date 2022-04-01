  • 28 апреля 202228.04.2022четверг
  • USD72,8764
    EUR75,9224
  • В Тюмени 22..24 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Волонтеры наводят порядок в домах ветеранов в Тобольском районе

Общество, 18:07 28 апреля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

41 пенсионер Тобольского района получил за месяц волонтерскую помощь, сообщает администрация муниципального образования. Навести порядок в доме ко Дню Победы помогают ветеранам волонтеры и предприниматели.

В с. Малая Зоркальцева школьники помогли убрать двор двум пенсионеркам, чье детство пришлось на военные годы, - Александре Андреевне Балуевой и Валентине Александровне Шестаковой. Ребята быстро и дружно собрали накопившийся за зиму мусор и сухую траву.

﻿

"Мы всегда приходим на помощь бабушкам и дедушкам. У многих из них родственники живут далеко и приезжают не так часто, поэтому мы им помогаем по хозяйству", - рассказала волонтер Виктория. В это время уборку в доме пенсионерок сделала руководитель городской клининговой компании Татьяна Ермилова. Она вымыла окна и провела профессиональную химчистку мебели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны , волонтеры , пенсионеры , Тобольский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 28.04.2022Бокс для обмена одежды открыли в МТЦ "Космос"
18:07 28.04.2022Волонтеры наводят порядок в домах ветеранов в Тобольском районе
17:54 28.04.202229 апреля - события дня
17:43 28.04.2022Старшеклассников Тюменской области приглашают к участию в программе "Гранты СИБУРа"