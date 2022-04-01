Волонтеры наводят порядок в домах ветеранов в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

41 пенсионер Тобольского района получил за месяц волонтерскую помощь, сообщает администрация муниципального образования. Навести порядок в доме ко Дню Победы помогают ветеранам волонтеры и предприниматели.

В с. Малая Зоркальцева школьники помогли убрать двор двум пенсионеркам, чье детство пришлось на военные годы, - Александре Андреевне Балуевой и Валентине Александровне Шестаковой. Ребята быстро и дружно собрали накопившийся за зиму мусор и сухую траву.

"Мы всегда приходим на помощь бабушкам и дедушкам. У многих из них родственники живут далеко и приезжают не так часто, поэтому мы им помогаем по хозяйству", - рассказала волонтер Виктория. В это время уборку в доме пенсионерок сделала руководитель городской клининговой компании Татьяна Ермилова. Она вымыла окна и провела профессиональную химчистку мебели.