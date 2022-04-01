Мюзикл "Семейка Аддамс" смогут посетить тюменцы по "Пушкинской карте" в майские праздники

| Фото: из сообщества "Фестиваль «Золотая маска» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Фестиваль «Золотая маска» во ВКонтакте

Мюзикл "Семейка Аддамс", концерт в день рождения маэстро Антона Шароева, премьерный спектакль "Память" и многое другое смогут посетить обладатели "Пушкинской карты" с 1 по 10 мая.

Об этом в эфире сообщества "Студенты Тюмени | Мой портал" рассказала исполняющая обязанности директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

Отметим, ранее Тюменское концертно-театральное объединение вошло в Топ-5 самых востребованных учреждений культуры в РФ по продаже билетов по "Пушкинской карте" наряду с Мариинским театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Новосибирским театром оперы и балета.

"Майские праздники большие, мероприятий много. Основных насчитывается более 30. Тюменский драматический театр самый востребованный у держателей "Пушкинских карт". 1 мая театр покажет мюзикл "Семейка Аддамс". С 1 по 10 мая в драмтеатре нет ни одного выходного дня. 6 мая состоится "Испанская баллада", 8 мая - показ "Ромео и Джульетты". 9 мая приглашаем всех на спектакль "Олеся" по произведению Куприна, который востребован всегда", — сказала Вероника Кирюшина.

В филармонии тоже запланировано много концертов. Вероника Кирюшина акцентировала внимание на выступлениях вокал-группы "Санрайз" 6 мая и оркестра "Камерата Сибири" 7 мая. "Репертуар у "Санрайз" всегда разный. Это мировые хиты, хиты XX и XXI веков, но 6 мая мы услышим песни о любви. 7 мая в филармонии пройдет концерт, посвященный нашему маэстро Антону Шароеву, который ушел от нас год назад. Музыка не траурная, мы просто посвящаем выступление дню рождения великого маэстро. В программе — концерт "Времена года" Антонио Вивальди", — пояснила она.

29 апреля горожан приглашают на проект "Осколки от войны" в ДК "Нефтяник". Это совместный проект ТКТО и кафедры актерского искусства Тюменского государственного института культуры. Впервые он был реализован в 2021 году с аншлагом. В майские праздники театрализованное представление покажут в большом зале. "Материалы музыкального спектакля собирали сами студенты, которые играют в нем. Они нашли письма родственников, семейные фотографии. Все реальные истории участников, ветеранов Великой Отечественной войны. Проживая эту историю, они настолько эмоционально передают настроение в зал, что зритель погружается в эту тему", — рассказала Вероника Кирюшина.

Тобольский драматический театр представит спектакль "Память" 6 мая. Это творческое продолжение киносценария известного советского фильма "Женя, Женечка и Катюша" Булата Окуджавы и Владимира Мотыля. Спектакль не обманет, не разочарует зрителя, который видел киноленту, считает Вероника Кирюшина. Премьерные показы пройдут 7,8 и 10 мая.

Молодежь также покупает билеты по "Пушкинской карте" в Тюменский театр кукол. В майские праздники здесь возобновят показы спектакля "Солдатская краюха".

Исполняющая обязанности директора Тюменского концертно-театрального объединения отметила, что популярностью "Пушкинская карта" стала пользоваться у молодежи с момента ее работы. По ее словам, с 1 января 2022 года более 22 тыс. молодых людей от 14 до 22 лет воспользовались ей в подразделениях ТКТО.

На сайте ТКТО и на страницах в социальных сетях можно ознакомиться с полной афишей драматического театра и структурных произведений.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, которая вела выпуск о праздниках с "Пушкинской картой", добавила, что в состав программы входят не только государственные и муниципальные учреждения, но и частные театры и некоммерческие организации. Так, молодежный театр "Ангажемент" предлагает тюменцам с 1 по 10 мая посетить спектакли "Март и слива", "Музыка ночью, "Не все коту Масленица", "Господин, который платит". В театральном центре "Рядом" 1 мая покажут постановку театра "Мимикрия" "Убить полюбовно".

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова