Семь тысяч человек пройдут с портретами своих героев на шествии "Бессмертного полка" в Тобольске

| Фото: из сообщества "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

Около 7 тысяч человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Тобольске 9 Мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ДК "Речник", ответственного за проведение мероприятия в Тобольске, Фатима Мамшанова, в шествии примут участие все организации, жители, гости города.

"Заявки еще принимаются. Зарегистрированы около шести тысяч желающих. В оформлении колонны допускается оформление символов Дня Победы: георгиевская лента, портеры воинов, изображения орденов и медалей. В состав колонны войдут и автомобили, оформленные в едином стиле. На сегодня заявлено 20 автомобилей. Думаем, что их будет больше", — говорит Фатима Мамшанова.

Единая колонна стартует в 11 часов от сквера Михайлова. "Голова" колонны будет сформирована из представителей конных клубов, юнармейцев. За ними пойдут тоболяки, которые будут держать в руках портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В конце колонны поедут автомобили. Участники "Бессмертного полка" пройдут по Комсомольскому проспекту до Красной площади, где пройдет концерт.

На акции в Тобольске к работе привлекут около 40 волонтеров. Они зарегистрировались через сервис dobro.ru.

Инна Пахомова