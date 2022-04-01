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Ко Дню Победы в Тюмени привели в порядок памятник труженикам села

Общество, 17:43 27 апреля 2022

ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

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Субботник у памятника труженикам села в годы войны провели в Тюмени в преддверии Дня Победы. Члены ТРО "Единая Россия" привели в порядок мемориал "Вечная слава подвигу деревни", открытый на территории аграрного университета Северного Зауралья.

В субботнике приняли участие секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов и студенты и активисты тюменского городского первичного отделения "Единой России", которой руководит ректор вуза Елена Бойко.

Участники субботника очистили мемориал от прошлогодней листвы и мусора. Барельеф и стелы с именами выдающихся работников агропромышленного комплекса региона появились на территории вуза в год 75-летия Победы. Идея создания мемориала принадлежала ветеранам агропромышленного комплекса Тюменской области.

"Накануне Дня Победы привели в порядок территорию мемориала подвигу сельских тружеников в годы войны. Они в тяжелейших условиях помогали ковать победу. Памятник находится рядом с университетом, и сейчас все значимые студенческие мероприятия проводятся здесь", - отметил Андрей Артюхов.

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