Тюменские газовики подготовили мемориалы с Вечным огнем к празднику Победы

| Фото: пресс-службы «Газпром Межрегионгаз Север" | Фото: пресс-службы «Газпром Межрегионгаз Север"

Исправность газового оборудования мемориалов с Вечным огнем проверили сотрудники "Газпром газораспределение Север" в Тюменской области и автономных округах. Об этом сообщили в компании.

"С 2014 года на предприятии за каждым мемориалом закреплён сотрудник службы эксплуатации. "Хранители огня" несут персональную ответственность за техническое состояние важных объектов. В праздничные дни бесперебойное газоснабжение комплексов будет находиться на особом контроле аварийно-спасательной службы", — отметил мастер участка Ленинского округа Центрального треста Тюменского филиала "Газпром газораспределение Север" Иван Шолохов.

На мемориале Памяти в Тюмени газовики оценили герметичность соединений, техническое состояние газогорелочных устройств, очистили рассекатели огня от нагара. Во время проверки газового оборудования пламя Вечного огня не гаснет – его переносят на временную горелку.

После техобслуживания актив объединенного молодежного совета предприятия возложил цветы к мемориалу Памяти. В этот же день газовики посетили свою бывшую коллегу - труженицу тыла Варвару Вериченко и поблагодарили ее за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что проверка газового оборудования проводится в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память".