Праздничный салют запустят в День Победы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Праздничный салют запустят в Тюмени в День Победы, 9 мая. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Праздничный салют прогремит в 22 часа. Любоваться им горожане смогут с набережной.

26 апреля Руслан Кухарук провел заседание оргкомитета по подготовке и празднованию Дня Победы. "Старт всем праздничным событиям будет дан 1 мая. На площади 400-летия Тюмени будет работать арт-пространство "Время Победы". В сквере Якова Неумоева откроется выставка, на набережной пройдет концерт, посвященный присвоению городу звания "Город трудовой доблести", а вечером, в 22 часа, прогремит салют в честь этого события", - рассказал он.

До 9 мая в областной столице запланировано более 150 событий - праздничные концерты, спортивные соревнования, возложения цветов.

Сейчас идет подготовка к шествию Бессмертного полка. Информация, где можно бесплатно распечатать портрет героя, размещена на сайте администрации Тюмени. 9 мая с 9 часов на ул. Республики (от ул. Кирова до ул. Перекопской) начнется сбор жителей, желающих принять участие в шествии Бессмертного полка.

Глава города дал поручение увеличить количество автобусов, чтобы тюменцы могли спокойно добраться до места сбора участников шествия. Тюменцы смогут пройти в шеренгах Бессмертного полка до площади 400-летия Тюмени или площади Памяти (у технопарка). Здесь будут работать концертные площадки, полевые кухни, выставка боевой техники.