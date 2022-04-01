Более 150 праздничных событий подготовили для жителей Тюмени в майские праздники

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Руслана Кухарука

Более 150 праздничных событий запланировано в Тюмени в майские дни. 1 мая впервые в городе пройдут мероприятия, посвященные присвоению областной столицы почетного звания "Город трудовой доблести". 9 мая тюменцы смогут принять участие в шествии Бессмертного полка. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

На этой неделе состоялся организационный комитет, который был посвящен техническим вопросам, связанным с проведением парада, шествия Бессмертного полка, подготовкой к мероприятиям 1 мая. "В этом году 1 мая мы впервые отметим в новом статусе. Это не только общероссийский праздник Весны и труда, но и в том числе день, в который мы вспоминаем историческое событие – присвоение нашему городу почетного звания "Город трудовой доблести". В этот день на площади 400-летия Тюмени начнет работу арт-пространство "Время Победы". На набережной Туры горожане могут посетить концерт, который дадут творческие коллективы. В 22 часа состоится праздничный салют", – поделился Руслан Кухарук.

Отдельный блок вопросов в рамках работы организационного комитета был посвящен праздничному оформлению Тюмени. Глава города благодарит ветеранов за помощь в этом. По его словам, каждый год при разработке праздничного оформления, концепции, ее наполнения всегда используются предложения, поступающие от них. В 2022 году представители городского совета ветеранов подобрали информацию о земляках, работавших в годы войны на тюменских предприятиях. "Биографические справки о них составлялись на основе личных воспоминаний, со слов тех, кто их знал, на основе, которые хранятся в семье или на предприятиях. Информация легла в основу выставки, которую в областной столице откроют 1 мая в сквере Якова Неумоева", – рассказал Руслан Кухарук.

Главными событиями 9 Мая станут прохождение войск Тюменского военного гарнизона и шествие Бессмертного полка. Глава города отмечает, что акция объединяет миллионы людей, проживающих не только в нашей стране, но и по всему миру. Тюменцы, желающие принять участие в шествии Бессмертного полка, могут прийти к 9 утра 9 мая на улицу Республики, в месте пересечения с улицей Кирова, и пройти с портретами героев.

С информацией о праздничных событиях можно ознакомится на сайте администрации Тюмени.

Инна Пахомова