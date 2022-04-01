"Тюменское время" запускает спецпроект "Стихи о войне"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Телеканал "Тюменское время" запускает спецпроект "Стихи о войне" ко Дню Победы, сообщает телеканал.

В проекте могут участвовать дети старшего дошкольного и школьного возраста. "Этот проект – дань памяти ветеранам и их подвигам", – говорит автор проекта и корреспондент телеканала "Тюменское время" Ксения Сокурова.

Дети получат благодарственные письма и подарки от телеканала. "Стихи о войне" можно увидеть на телеканале "Тюменское время" и в официальной группе во ВКонтакте.