Знамя Победы развернулось над мостом Влюбленных в Тюмени

Знамя Победы водрузили в преддверии 9 Мая на верхнем пилоне моста Влюбленных 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал отделения Молодой гвардии Тюменской области.

Тюменцы, собравшиеся на городской набережной услышали гимн "Священная война" в исполнении военного оркестра ТВВИКУ, а также военно-патриотические песни от пригашенных артистов.

Все желающие приняли участие в викторине, состоящей из вопросов о Великой Отечественной войне.







Николай Ступников