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Знамя Победы развернулось над мостом Влюбленных в Тюмени

Общество, 17:30 30 апреля 2022

Знамя Победы водрузили в преддверии 9 Мая на верхнем пилоне моста Влюбленных 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал отделения Молодой гвардии Тюменской области.

Тюменцы, собравшиеся на городской набережной услышали гимн "Священная война" в исполнении военного оркестра ТВВИКУ, а также военно-патриотические песни от пригашенных артистов.

Все желающие приняли участие в викторине, состоящей из вопросов о Великой Отечественной войне.



Николай Ступников

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# Знамя Победы , мост Влюбленных

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