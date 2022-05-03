Юные ишимцы участвуют в акции "Открытка ветерану"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Юные читатели библиотеки им. А. И. Васильева в Ишиме готовят видеооткрытку для ветеранов трудового фронта и жителей геронтологического центра с 3 по 9 мая, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Ребята прочитают стихи и поздравят бабушек и дедушек с Днем Победы.

"Открытка ветерану" – не просто акция. Это возможность отдать дань уважения людям, которые прошли через тяжелейшие испытания, но выстояли и навсегда останутся для нас примером доблести, чести и совести", - отметила руководитель клуба волонтеров библиотеки "АванГРАНД" Валентина Палей.