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Дополнительные автобусные маршруты запустят в Тюмени после праздничного салюта в День Победы

Общество, 10:49 05 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Дополнительное отправление автобусов организуют в Тюмени от остановки "Университетская" в 22 часа 40 минут 9 мая. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Дополнительно со всеми существующими остановками поедут автобусы № 1, 13, 15, 20, 28, 47, 48, 89. Также для удобства горожан режим маршрутов № 2, 17, 39, 55 продлится до 24 часов. Кроме этого, автобусы № 2, 13, 14, 17, 25, 39, 55 будут работать по графикам будних дней.

Напомним, на время проведения праздничных мероприятий 9 мая в центре Тюмени изменится схема движения общественного транспорта.

администрация Тюмени

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# автобусы , День Победы , общественный транспорт

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