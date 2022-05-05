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Танцевальный флешмоб в честь 9 мая проведут серебряные спортинструкторы

Общество, 17:16 05 мая 2022

группа "Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: группа "Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

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Танцевальный флешмоб в честь 9 мая организует волонтер проекта "Бабушкин Workout" Татьяна Мирошниченко в ДЮЦ "Контакт" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 91) 6 мая. Начало танцевальной тренировки — в 11 часов 45 минут.

Участники праздничной эстафеты в честь Дня Победы вместе с "серебряным" спортинструктором разомнутся, потренируются и потанцуют под зажигательную музыку, в том числе под ремикс песни "Катюша".

Узнать подробности можно по телефонам: 8 (3452) 30-39-59, 51-77-05 или в группе Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.

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# 9 мая , Бабушкин Workout , флешмоб

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