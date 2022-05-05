Центробанк выпустил памятные монеты "Орден "Победа" и "Амет-Хан Султан"

| Фото: Пресс-служба Банка России | Фото: Пресс-служба Банка России

Две памятные монеты из серебра "Орден "Победа" и "Амет-Хан Султан", посвященные Победе в Великой Отечественной войне, выпустил Банк России 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монеты созданы из серебра 925-й пробы. Первая номиналом три рубля называется "Орден "Победа" и входит в серию "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". На оборотной стороне в цвете изображен орден "Победа" на фоне Кремля и праздничного салюта.

| Фото: Пресс-служба Банка России | Фото: Пресс-служба Банка России

"Амет-Хан Султан" номиналом два рубля относится к серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". На ней изображен портрет дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и медаль "Золотая Звезда" на фоне силуэтов летящих самолетов.

Каждая монета поступила в оборот в количестве трех тысяч штук.