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Центробанк выпустил памятные монеты "Орден "Победа" и "Амет-Хан Султан"

Экономика, 17:38 05 мая 2022

Пресс-служба Банка России | Фото: Пресс-служба Банка России

Две памятные монеты из серебра "Орден "Победа" и "Амет-Хан Султан", посвященные Победе в Великой Отечественной войне, выпустил Банк России 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монеты созданы из серебра 925-й пробы. Первая номиналом три рубля называется "Орден "Победа" и входит в серию "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". На оборотной стороне в цвете изображен орден "Победа" на фоне Кремля и праздничного салюта.

Пресс-служба Банка России | Фото: Пресс-служба Банка России

"Амет-Хан Султан" номиналом два рубля относится к серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". На ней изображен портрет дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и медаль "Золотая Звезда" на фоне силуэтов летящих самолетов.

Каждая монета поступила в оборот в количестве трех тысяч штук.

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# День Победы , памятные монеты , Центробанк

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