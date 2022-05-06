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Актеры театра кукол споют военные песни и пригласят тюменцев на показ "Солдатской краюхи"

Общество, 08:39 06 мая 2022

из сообщества "Тюменский театр кукол" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский театр кукол" во ВКонтакте (архив)

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Промоакцию в преддверии показов спектакля "Солдатская краюха" проведут актеры Тюменского театра кукол 9 мая в 13 и 17 часов. Услышать песни военных лет и сфотографироваться с концертной бригадой на память горожане смогут на перекрестке улиц Кирова и Республики.

"Раньше актеры устраивали концертные программы в театральном сквере перед театром кукол. В День Победы спектаклей не было. В этом году мы решили отойти от традиции и дать два показа спектакля "Солдатская краюха", посвященного Великой Отечественной войне. В 13 и 17 часов мы выйдем на улицу, чтобы привлечь прохожих. Это настоящая промоакция, такого театр кукол еще не делал", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по продаже Тюменского театра кукол Алена Блиндарева.

Две актрисы и баянист с гармонистом исполнят песни военных лет. Выступления артистов продлятся примерно полчаса. Желающие смогут сфотографироваться на память с актрисами в платьях послевоенных лет, музыкантами в форме. Вечером, перед спектаклем, на улице они будут дарить тюменцам шарики с символом мира.

9 мая в театре кукол запланировано два показа спектакля "Солдатская краюха". По словам Алены Блиндаревой, тюменцев заинтересовал спектакль. Билеты на 14 часов практически уже раскуплены. Есть места на спектакль, назначенный на 18 часов. В спектакле задействованы и куклы, и люди. "Идет взаимодействие со зрителем в самом зале. Артисты во время спектакля спускаются в зал", — добавила Алена Блиндарева.

Стоимость — 100 рублей. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# актеры , Великая Отечественная война , спектакль , Тюменский театр кукол

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