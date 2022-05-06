Тобольские гимназисты встретят "Рассвет Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Принять участие в традиционной акции "Рассвет Победы" ранним утром 9 мая приглашают тобольские гимназисты, могут присоединиться все желающие.

Ученик 11 класса гимназии им. Н. Д. Лицмана Владислав Иваницкий уже 11 раз пойдет встречать "Рассвет Победы". "Это добрая традиция нашего учебного заведения. В этом году мы приглашаем вас 9 мая в 6 часов встретить "Рассвет Победы" вместе с нами. Нам важно чтить память погибших, тех, кто сражался за наше мирное небо над головой", — рассказал старшеклассник в видеообращении, опубликованном в сообществе Центра искусств и культуры Тобольска во ВКонтакте.

Присоединиться к акции он позвал всех желающих. Колонна начнет формироваться на территории гимназии. Сбор гимназистов, кураторов, учителей, родителей и гостей назначен на 5 часов 50 минут. Торжественное шествие стартует в 6 часов. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтят минутой молчания.

Инна Пахомова