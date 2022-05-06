Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы пройдет в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-й годовщине Великой Победы, начнется на тюменской набережной 8 мая в 12 часов. Об этом сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На старт выйдут школьники, студенты учреждений колледжей и вузов, спортивные клубы, предприятия и организации города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Сбор участников - в 12 часов у мультицентра "Контора пароходства". Торжественное открытие соревнований намечено на 13 часов.

Дистанция в 3 тыс. 90 метров будет разделена на девять этапов протяженностью по 290 метров, за исключением первого, длина которого составит 760 метров.

Обязательна предварительная регистрация. Заявки на участие принимают по ул. Луначарского, 10.

Впервые эстафета прошла в Тюмени в 1945 году и назвалась "На приз газеты "Тюменская правда". Первым ее победителем стала команда "Динамо".