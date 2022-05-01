Тюменцев приглашают поиграть, поучиться и выиграть 35 тысяч рублей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Фонд поддержки молодежных инициатив "ЭРА" и движение ЭКА приглашают принять участие в открытом конкурсе проекта "Экодвор" и выиграть финансовое вознаграждение до 35 тыс. рублей.

"Экодвор", по задумке организаторов, — это дворовое или городское мероприятие в формате праздника с раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами, играми и квестами.

По словам координатора проекта Оксаны Акуловой, такой формат мероприятия привлекает большое количество людей и помогает в увлекательной форме рассказать участникам о раздельном сборе отходов и других полезных и выгодных экопривычках.

"Мы стремимся к тому, чтобы любой активный житель мог провести "Экодвор". Для этого создали пошаговую инструкцию и серию обучающих вебинаров. Они помогут легко организовать мероприятие без специальных навыков и опыта в любом населенном пункте России", – считает она.

Для участия в конкурсе необходимо разместить анонс о проведении праздника "Экодвор" в социальных сетях и создать карточку мероприятия в личном кабинете на сайте мойэкодвор.рф. Организовать и провести один или несколько праздников "Экодвор" в соответствии с инструкцией в личном кабинете. Разместить в социальных сетях отчетный пост о проведении праздника "Экодвор" и фотографиями мероприятия, а также сдать отчет в личном кабинете на сайте мойэкодвор.рф .

Конкурс продлится до 30 июня. 15 июля будут выбраны пять победителей, которые получат денежное вознаграждение от 5 до 35 тыс. рублей.