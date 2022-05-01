В тюменском центре "Посиделки" пенсионерам помогают с социальной реабилитацией

| Фото: /vk.com/mirzaboty | Фото: /vk.com/mirzaboty

Семь человек посещают реабилитационно-досуговый центр для бабушек и дедушек "Посиделки" в Тюмени. Самому старшему посетителю 92 года, а самому младшему — 49 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель центра и выпускница Школы социального предпринимателя Татьяна Чернышова.

"Потенциал нашего центра 15 человек. Мы хотим помочь семьям, которые взяли на себя заботу, уход и присмотр за пожилыми родителями с диагнозом - деменция, а одних их оставлять опасно. Мы помогаем таким семьям в социальной реабилитации пожилого человека в нашем досуговом центре. Методы, которые мы применяем, позволяют снять агрессию, замкнутость, подозрительность, обидчивость пожилых людей и восстановить мир в семьях", - добавила она.

Для посетителей центра организовано трехразовое питание. Утром зарядка, затем занятия по специально разработанной программе реабилитации, занятия по поддержанию бытовых навыков, досуговые мероприятия, есть время для прогулок и свободного общения.

"К нам приходят гости, например, добровольцы из поискового отряда ЛизаАлерт или творческие коллективы. Наши подопечные выращивают рассаду цветов, пекут пироги, стряпают вареники, готовят салаты, играют в лото, шашки, домино, смотрят кино, рассказывают о себе, находят друзей. Главное - они счастливы и всегда планируют завтрашний день, ждут новой встречи", - отметила Татьяна Чернышова.

По ее словам социальное одиночество очень опасно для пожилых людей, период самоизоляции сильно ударил по их ментальному здоровью и сейчас многим требуется социальная реабилитация.

"Для того, чтобы попасть в наш деДский сад не требуется никаких особых направлений и заключений, достаточно только контактных данных для заключения договора. Записаться в центр можно по телефону: +79044904593. Мы работаем без выходных с 9 до 19 часов. При необходимости мы сами утром подъедем, заберем пожилого человека из дома и вечером привезем обратно", - подчеркнула руководитель центра.

Также в центр приглашают узких специалистов, может прийти психиатр, провести тестирование в комфортной атмосфере, откорректировать прием препаратов.

"Наш формат ухода уникальный, он в корни отличается от домов престарелых. В основе - сохранение достоинства пожилого человека и его комфортное проживание в семье", - уточнила Татьяна Чернышова.

Центр открыт для партнерства. Кто может провести интересные мастер-классы и мероприятия может предложить свои услуги.

"К лету хочется оборудовать площадку скамейками и беседкой, чтобы прогулки были более комфортные", - подытожила предпринимательница.

Ирина Шемякина