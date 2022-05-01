Уроженец Челябинска Владислав Кулиев подписал контракт с тюменским "Рубином"

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Нападающий Владислав Кулиев подписал контракт с ХК "Рубин", сообщает пресс-служба спортклуба. Спортсмен 1998 г. р. является воспитанником челябинской школы хоккея.

В МХЛ Кулиев играл за "Белых медведей", в Высшей лиге - за "Югру" и "Челмет". Нынешний сезон провел в "Сарыарке" из Казахстана.

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Добавим, после завершения чемпионата сразу несколько игроков продлили соглашения с тюменским клубом: Александр Осипов, Александр Федотов, Роман Чемерикин, Николай Владимиров, Егор Егоров, Никита Брютов, Дмитрий Лютов, Илья Колганов, Денис Давыдов, Алексей Щетилин. Также контракт еще на год действует у Никиты Мокина.