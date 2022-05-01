  • 12 мая 202212.05.2022четверг
  • USD68,8389
    EUR72,6314
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Уроженец Челябинска Владислав Кулиев подписал контракт с тюменским "Рубином"

Спорт, 10:32 12 мая 2022

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Нападающий Владислав Кулиев подписал контракт с ХК "Рубин", сообщает пресс-служба спортклуба. Спортсмен 1998 г. р. является воспитанником челябинской школы хоккея.

В МХЛ Кулиев играл за "Белых медведей", в Высшей лиге - за "Югру" и "Челмет". Нынешний сезон провел в "Сарыарке" из Казахстана.

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Добавим, после завершения чемпионата сразу несколько игроков продлили соглашения с тюменским клубом: Александр Осипов, Александр Федотов, Роман Чемерикин, Николай Владимиров, Егор Егоров, Никита Брютов, Дмитрий Лютов, Илья Колганов, Денис Давыдов, Алексей Щетилин. Также контракт еще на год действует у Никиты Мокина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:32 12.05.2022Уроженец Челябинска Владислав Кулиев подписал контракт с тюменским "Рубином"
17:45 11.05.2022Тюменские наездники поспорят за медали областного чемпионата по конному спорту
08:24 11.05.2022Ишимский полумарафон объединит 300 горожан разных возрастов в июне
16:23 10.05.2022Региональный чемпионат "Кванторейс" пройдет в Тюмени