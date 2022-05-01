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Предварительная причина пожара в Ярковском районе - неосторожное обращение с огнем

Происшествия, 14:59 13 мая 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Неосторожное обращение с огнем названо предварительной причиной пожара в с. Бачелино Ярковского района 10 мая.

Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, передает информационный центр регионального правительства.

"Пожар оперативно ликвидировали дежурные службы в этот же день. В результате уничтожено два дома, у жителей которых право собственности было зарегистрировано, а также ФАП населенного пункта. В настоящее время устанавливается законность проживания населения в остальных пострадавших от пожара строениях", - прокомментировал ситуацию Михнович.

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# Андрей Михнович , Ярковский район

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