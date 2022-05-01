Из-за пожара в деревне Тюменской области пострадало здание фельдшерско-акушерского пункта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Здание ФАПа постадало из-за пожара в с. Бачелино Ярковского района. Его жители временно будут получать медицинскую помощь выездным методом из д. Аксарино, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ведется поиск помещения, в котором медицинский работник будет оказывать помощь пациентам.

"В результате пожара в селе Бачелино пострадало здание, где располагался фельдшерско-акушерский пункт (пламя перекинулось на здание ФАПа с соседнего дома). ФАП был в деревянном исполнении, но отвечал всем требованиям пожарной безопасности: был оснащен автоматической пожарной системой, огнетушителями, в 2021 году была проведена замена электрической проводки, выкошена трава", - отметил заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков.