Тюменские автоинспекторы контролируют водителей общественного транспорта

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области в текущем году с участием водителей автобусов произошло 48 дорожно-транспортных происшествий в которых один человек погиб, 58 - ранены. Такие данные привели в ГИБДД Тюменской области.

При этом, годом ранее погибших и раненых в авариях с участием общественного транспорта было больше. Снижения удалось добиться, в том числе и за счет профилактических мер. Например, тюменские автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов, маршрутных такси.

Под особым вниманием - передвижение по федеральным автодорогам автобусов, которые перевозят рабочих на вахту и работников из других российских регионов в сторону северных округов.

Автоинспекторы сверяют показания тахографов, обращая внимание на соблюдение режима труда и отдыха. Также контролируют исправность рулевого управления автобусов и тормозной системы, которые непосредственно влияют на безопасность.