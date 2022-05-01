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Тюменские автоинспекторы контролируют водителей общественного транспорта

Общество, 18:39 15 мая 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области в текущем году с участием водителей автобусов произошло 48 дорожно-транспортных происшествий в которых один человек погиб, 58 - ранены. Такие данные привели в ГИБДД Тюменской области.

При этом, годом ранее погибших и раненых в авариях с участием общественного транспорта было больше. Снижения удалось добиться, в том числе и за счет профилактических мер. Например, тюменские автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов, маршрутных такси.

Под особым вниманием - передвижение по федеральным автодорогам автобусов, которые перевозят рабочих на вахту и работников из других российских регионов в сторону северных округов.

Автоинспекторы сверяют показания тахографов, обращая внимание на соблюдение режима труда и отдыха. Также контролируют исправность рулевого управления автобусов и тормозной системы, которые непосредственно влияют на безопасность.

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# ГИБДД Тюменской области , общественный транспорт

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