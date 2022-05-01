Атлантический циклон принес в Тюмень кратковременные дожди

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшие дожди прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшую неделю, с 16 по 22 мая. По данным центра Фобос, влажный атлантический воздух придет в регион с Русской равнины, поэтому будут идти дожди, местами не исключены грозы.

16 мая в Тюмени столбики термометров днем поднимутся до плюс 16 градусов, ночью опустятся до плюс 9. Во второй половине дня возможен дождь, ветер южный со скоростью 2 метра в секунду.

17 мая днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, ночью синоптики прогнозируют плюс 9. В течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, дождь. Ветер западный, умеренный.

18 мая в течение суток ожидается переменная облачность, умеренный юго-западный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ночью - 10 градусов тепла.

19 мая возможны кратковременные дожди. Дневная температура воздуха составит плюс 14 градусов, ночная плюс 7. Порывы западного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В выходные синоптики прогнозируют похолодание и дожди. 21 и 22 мая максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 3.

Любовь Голышева