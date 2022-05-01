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Тюменец проткнул голень шипом велосипедной педали

Общество, 13:39 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35-летний тюменец проткнул левую голень шипом педали. Из колотой раны сразу же обильно потекла кровь. Первую помощь ему оказал друг, который вызвал скорую помощь.

По информации областной станции скорой медпомощи, бригада прибыла на место происшествия спустя восемь минут. Фельдшеры обработали рану, наложили стерильную давящую повязку и доставили пациента в Областную клиническую больницу № 2.

Всего с 14 по 15 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 112 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 568 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 534 пациента.

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# скорая помощь

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