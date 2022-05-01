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Тюменцы могут побывать в вагонах "Эшелона Победы" вечером 16 мая

Общество, 15:29 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прийти и посмотреть на экспозицию состава "Эшелон Победы", который прибыл в Тюмень 16 мая, можно будет и вечером 16 мая. Об этом, выступая на приуроченной ко встрече поезда праздничной программе, сказал глава города Руслан Кухарук.

"Сегодня историческое событие. Это акция была придумана людьми, стоявшими у истоков сохранения всего наследия, которое у нас есть. Благодаря нашим ветеранам, активному движению Российских железных дорог "Эшелон Победы" приходит в наш город не первый раз. На этом месте у нас есть возможность окунуться в историю. Это, действительно, музей на колесах. Можем прикоснуться к тому времени, вещам из прошлого, погрузиться в историю", - поделился Руслан Кухарук.

Глава города напомнил, что в 2021 году Тюмень удостоилась почетного звания "Город трудовой доблести". Благодаря железнодорожным войскам, людям, которые работали на железной дороге, в первые дни Великой Отечественной войны, в город эвакуировали предприятия, на которых наладили выпуск необходимой для фронта продукции. Также в Тюмени развернули эвакогоспитали. Через них прошли 75 тыс. бойцов Красной армии. Впоследствии 75 % из них вернулись на фронт.

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Поезд прибыл на тюменский вокзал приблизительно в 12 часов 40 минут. Горожане ждали его на платформе. Многие пришли семьями, выстраивались в очередь, чтобы попасть в вагоны, в которых проводили экскурсии. Желающие смогут еще раз осмотреть состав, побывать внутри вагонов с 18 до 20 часов.

17 мая ретропоезд остановится в Ишиме. 18 мая его встретят тоболяки.

Заместитель начальника Свердловской железной дороги по тюменскому региону Анатолий Коротаев считает, что акция "Эшелон Победы" — это одно из мероприятий для того, чтобы напомнить взрослым и подрастающему поколению, что такое история, какое было вооружение, как доставалась победа.

Тюмень стала 20 станцией "Эшелона Победы". Праздничную программу встречи состава открыл военный оркестр ТВВИКУ им. маршала Прошлякова. С тематическими номерами выступили местные творческие коллективы.

Отметим, "Эшелон Победы" выдвинулся из Перми 30 апреля. Всего поезд сделает остановки на 27 станциях. Конечной точкой маршрута станет Нижневартовск 22 мая.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , поезда

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