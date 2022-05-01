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Рисунок жителя Тюменской области получил приз зрительских симпатий на международном конкурсе

Общество, 18:33 13 мая 2022

из сообщества "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень – фронту!" во ВКонтакте (архив)

Рисунок 15-летнего Кирилла Шарапова из Тюменской области взял приз зрительских симпатий в возрастной категории 15-17 лет в международном конкурсе "Открытка Победы". За работу "Родная гавань" отдали свои голоса 577 пользователей.

"Каждый год 9 Мая я ищу иллюстрацию к празднику, и каждый раз меня затягивает в какую-то бездну. Часами и днями я не могу оторваться от картин о войне. Мне порой кажется, что никакое другое искусство больше не сможет нам в полной мере передать всю боль того времени. В своей работе я отразил радость, победу над фашизмом, надежду на будущее, от встречи кораблей в родной гавани", — написал в комментарии к работе автор рисунка.

Всего на конкурс прислали более 20 тыс. рисунков начинающих и опытных художников из всех 85 регионов страны — от Калининграда до Сахалина. Кроме того, на конкурс поступили работы из Молдавии, Казахстана, Республики Беларусь, Киргизской Республики и других стран. Все рисунки вошли в онлайн-выставку Музея Победы.

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# конкурс , рисунки

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