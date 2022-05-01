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Ретропоезд "Эшелон Победы" жители Тюмени встретят 16 мая

Общество, 17:37 12 мая 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ретропоезд "Эшелон Победы" остановится в Тюмени 16 мая в 12 часов 40 минут. Состав ведет легендарный паровоз "Лебедянка", сообщает информационный центр областного правительства.

Эшелон состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период. На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль ГАЗ-67.

Тюменцы смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать экскурсоводов. Также 16 мая экспозиция на колесах будет доступна для горожан с 18 до 20 часов.

17 мая с 12 часов 40 минут до 14 часов 10 минут ретропоезд будет стоять в Ишиме. В Тобольск он приедет 18 мая. Жители города смогут увидеть его с 12 часов 40 минут до 15 часов 40 минут.

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# Великая Отечественная война , поезда , эшелон

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