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К шествию "Бессмертного полка" присоединились более 1,2 млн жителей УФО

Общество, 13:52 10 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Уральского Федерального округа приняли участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая, сообщает пресс-служба полпреда президента России в УФО.

Портреты близких, которым выпало защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, пронесли по городам всех регионов округа. Люди приходили на акцию целыми семьями.

В Тюменской области к шествию "Бессмертный полк" присоединились 252 тысячи человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 278 тысяч жителей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 51 тысяча.

В Свердловской области шествие объединило 329 тысяч человек, в Челябинской области - 283 тысячи, в Курганской области - 63 тысячи жителей.

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# Бессмертный полк

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