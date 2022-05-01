К шествию "Бессмертного полка" присоединились более 1,2 млн жителей УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Уральского Федерального округа приняли участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая, сообщает пресс-служба полпреда президента России в УФО.

Портреты близких, которым выпало защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, пронесли по городам всех регионов округа. Люди приходили на акцию целыми семьями.

В Тюменской области к шествию "Бессмертный полк" присоединились 252 тысячи человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 278 тысяч жителей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 51 тысяча.

В Свердловской области шествие объединило 329 тысяч человек, в Челябинской области - 283 тысячи, в Курганской области - 63 тысячи жителей.