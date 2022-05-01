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В Вагайском районе открыли мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны

Общество, 13:03 10 мая 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны "Звезда памяти" открыли в поселке Иртыш Вагайского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В основание памятника вмонтировали капсулу времени с посланиями детей Иртышской школы будущим поколениям. Вскрыть ее планируют 22 июня 2041 года – в день столетия начала Великой Отечественной войны.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ранее памятника павшим в годы войны на территории Супринского поселения Вагайского района не было только в Иртыше. Жители поселка - переселенцы Большого и Малого Югояра. Из этих деревень с 1941 по 1945 годы на фронт ушли более 50 человек.

Сейчас в Вагайском районе проживают 114 ветеранов, в том числе 2 участника Великой Отечественной войны.

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