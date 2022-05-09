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Песню "Пора в путь-дорогу" исполнили депутаты Тюменской облдумы у драмтеатра

Политика, 16:42 09 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Депутаты Тюменской областной думы спели в народном караоке с жителями города на одной из концертных площадок региональной столицы.

Законодатели во главе со спикером регионального парламента Сергеем Корепановым исполнили песню "Пора в путь-дорогу" Василия Соловьева-Седого из кинофильма "Небесный тихоход" на площадке у Тюменского драматического театра.

Поздравляя тюменцев с Днём Победы, Сергей Корепанов сказал, что это самый большой и светлый праздник для всех жителей нашей страны.

"Сегодня депутаты областной думы прошли в колонне "Бессмертного полка", поздравили ветеранов и тружеников тыла, пообщались с юнармейцами. Очень важно, что сегодня все жители города вместе отмечают этот светлый праздник, гуляют по улицам Тюмени, поют военные песни. Мы тоже не остались в стороне и решили спеть одну из самых душевных песен послевоенного времени. Я рад, что на сцену вышли представители всех фракций областной думы и очень благодарен всем тюменцам, которые нам подпевали", - подчеркнул он.

Отметим, что в рамках празднования 77-й годовщины Великой Победы в Тюмени работает множество площадок, где профессиональные артисты и простые горожане поют военные песни.

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# облдума , Сергей Корепанов

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