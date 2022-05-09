В честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Брызгалова дали концерт в ишимской деревне Воронино

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Импровизированный концерт дали у дома ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ефимовича Брызгалова в деревне Воронино Ишимского района.

В 1942 году Иван Ефимович был призван в армию, а в 1943 - на фронт. Служил в 289-ой стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта пулеметчиком. Почти сразу же по началу службы получил ранение. После лечения окончил курсы сержантской школы. Позже был командиром отделения. Прошёл Полтаву, Кировоград, форсировал Днепр, Вислу. Прошёл с боями до Варшавы.

Иван Брызгалов награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалью за победу над Германией, юбилейными медалями, в мирное время награждён медалью ветерана труда.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Глава Ларихинского сельского поселения Татьяна Нененко поздравила Ивана Ефимовича с праздником и пожелала ему ещё долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над головой.

"Низкий вам поклон за ваши военные доблестные годы, которые вы провели на фронте, смогли преодолеть все трудности, вернуться на Родину, создать семью, вырастить прекрасных детей, которые окружают вас заботой и любовью", - добавила она.

Иван Ефимович уже не может ходить на митинги, поэтому ежегодно перед его домом односельчане устраивают ему праздник в честь 9 мая.

"Спасибо всем, кто создаёт для меня этот праздник. В 45-ом также меня встречали с войны, когда я пришёл, даже с администрации из города Ишима приезжало руководство. Здоровье уже не позволяет ходить, не могу дойти до клуба, вот только за ворота могу выйти, поэтому каждый год жду этот день", - рассказал он.

Ирина Шемякина