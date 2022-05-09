Почти 100 тыс. тюменцев встали в строй "Бессмертного полка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В честь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Брызгалова дали концерт в ишимской деревне Воронино

Более 95 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Тюмени. Нескончаемой рекой памяти прошли по улицам города в едином строю герои полка и их потомки.

Лица людей светились гордостью за своих дедов, отцов и прадедов. Некоторые от избытка чувств смахивали набегавшие слезы. В ожидании проходки перед фронтовиками и тружениками тыла в колонне то и дело запевали легендарную "Катюшу". И даже дети, понимая всю важность события, не вредничали, а терпеливо ожидали движения вперед. Погода разделяла радость людей и щедро дарила солнечный свет, льющийся с мирного неба. Мирного – именно такого, которое и оставили нам они – бойцы Великой Отечественной войны. Те, которые подарили своим потомкам главный праздник – День Великой Победы.

На парад Александр Починок каждый год выходит с портретом своего папы Петра Андреевича. Он воевал на Украинском фронте и дошел до Вены, награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За взятие Будапешта" и "За взятие Вены".

"Папа не любил рассказывать о войне, думаю, потому что очень много пережито, рядом погибло немало товарищей. Наша семья каждый год ходит на парад, так как это главный и лучший праздник. Наша обязанность – помнить и не забывать!" – подчеркнул Александр Починок.

Отец завещал нам любить свою родину и делать все для того, чтобы она процветала, добавил он. И представил своего племянника Алексея Ефанова. Молодой человек рассказал о своем прадедушке Иване Никаноровиче Изотове, портрет которого нес.

Прадед был призван в 1941 году в числе первых, воевал недолго – попал в концлагерь. О его дальнейшей судьбе никто не знал.

"Четыре года назад в ходе раскопок под Минском была обнаружена братская могила. Нательные медальоны сохранились лишь на останках трех воинов из трехсот, один из них – моего прадеда. Мама ездила на торжественную церемонию погребения. Так спустя 73 года после окончания войны мы узнали, где, когда и при каких обстоятельствах погиб прадедушка. Эмоции не передать", - сказал Алексей Ефанов.

В строю "Бессмертного полка" и тюменка Светлана Монакова со своим внуком Ильей Захаровым и портретом свекра Ростислава Васильевича Монакова 1925 года рождения. Он 17-летним мальчишкой ушел на фронт, приписав себе один год. В сентябре 1943 года в возрасте 18 лет десантировался со своим отделением в район Полтавы. Лично уничтожил восемь немецких солдат и офицеров, три автомобиля и единицу боевой техники. Ростислав Монаков прошел войну, не дожил три недели до своего 75-летия и двух месяцев до 55-летия Победы, скончался в марте 2005 года.

Светлана рассказала, почему на парад она пришла в голубом берете.

"Свекор был десантником. Их бригада обучалась в Кержаче, куда он с товарищами ездил после войны в каждую юбилейную дату. Там молодые ребята дарили дедам свои номерные береты. Нам в наследство достались два берета, которые мы храним как реликвию, каждый год надеваем 9 мая и 2 августа. Внук сегодня со мной, он уже взрослый, чтобы пройти весь путь и отдать дать памяти нашим воинам. А также поддержать российских военных, которые сейчас ведут спецоперацию и бьются за миллионы русских", - сказала женщина.

Впереди у "Бессмертного полка" еще много шествий в День Победы. И много рассказов – у каждой семьи – о своем герое. И пока есть такая профессия – Родину защищать, есть и святая обязанность – помнить. На все времена!

Инна Кондрашкина